CdS scrive: “Sentenza fondata sul sospetto. Se il Napoli ha queste colpe andava radiato”

È una sentenza fondata sul sospetto, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Perché non solo il Napoli è stato accusato di non voler partire per Torino per giocare contro la Juventus ma che addirittura gli azzurri si siano costruiti degli alibi per non spostarsi in Piemonte. Questa l’accusa più grave emersa dalla sentenza di ieri. “E se il Napoli ha queste colpe, altro che partita persa e 1 punto di penalizzazione. Gli azzurri andavano radiati dal campionato”, scrive il quotidiano. Ma evidentemente tutti questi sono sospetti senza prove e gli azzurri per questo non si fermeranno.

