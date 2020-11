CdM – Il Napoli ha trenta giorni di tempo per presentare il ricorso al Coni

Che cosa succederà adesso? La prima sentenza ha dato esito negativo in merito al ricorso del Napoli per giocare la gara con la Juve e riottenere il punto tolto in classifica. Ma ora gli azzurri non si fermeranno e faranno ricorso al Coni, per poi eventualmente proseguire presentando ricorso al Tar. Ecco quanto scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“Il Napoli ha ora trenta giorni di tempo per presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, l’ultimo grado della giustizia sportiva, che così avrà la responsabilità di dirimere questa vicenda prima che poi la palla passi alla giustizia amministrativa, in prima istanza al Tar”.