Sky – Gravina si rivolge al Governo: ASL e Nazionali sotto l’occhio del ciclone

Il presidente federale Gabriele Gravina, ha parlato oggi a ridosso del Consiglio Federale, rilasciando alcune dichiarazioni che hanno lasciato intendere il malfunzionamento del sistema relativo alle ASL e le mancate concessioni di giocatori per le Nazionali.

“Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune Asl, perché la mancata disponibilità di calciatori a livello internazionale comporta delle sanzioni. L’Italia non sta facendo una bella figura“, aveva dichiarato oggi il presidente della FIGC.

Notizia dell’ultim’ora, riportata dai colleghi di Sky, è che, il presidente si sia rivolto alle autorità di Governo per vederci chiaro sugli ultimi accadimenti che stanno toccando da vicino le diverse ASL, in tutto il territorio nazionale, specie sulla concessione dei giocatori alla Nazionale.

La speranza è quella di trovare una soluzione, alla situazione venutasi a creare in queste ore, in tempi brevi. Nel frattempo, la richiesta, è stata inviata in maniera ufficiale e la FIFA sta valutando eventuali sanzioni.

Resta ancora un mistero, il perché, un giocatore della Fiorentina, possa allenarsi allo stadio Artemio Franchi con il suo club, ma non possa aggregarsi al gruppo degli azzurri.