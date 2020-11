FIGC, Gravina: “Sono preoccupato per il coordinamento delle ASL: rischiamo sanzioni in Europa!”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato a margine del Consiglio Federale di oggi. Il numero uno del calcio italiano ha espresso la propria visione riguardo le ultime vicende legate alle ASL e le problematiche legate al rispetto del protocollo sanitario deciso con il Governo per il proseguo dei campionati professionistici. Ecco quanto dichiarato:

“Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune ASL, i regolamenti prevedono che la mancata disponibilità di calciatori a livello internazionale comporta comunque delle sanzioni. Questa mattina, abbiamo agito con i ministri competenti per avere riscontri come coordinamento. L’Italia da questo punto di vista non sta dando una buona impressione. Lo dico con amarezza e rammarico”.

“Avere pressione da altre federazioni in questo momento in cui dovremmo dare un segnale partecipazione, siamo l’unica federazione in Europa che riscontra queste problematiche. Ho dato inizio ai lavori del consiglio federale informando sull’intensificarsi delle relazioni intercorse con le istituzioni al fine di uniformare le procedure“.