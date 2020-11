Perché Rrahmani non gioca? Il Napoli, fra gli alti ed i (due) bassi di inizio stagione, ha dimostrato di essere una squadra forte capace di lottare su vari fronti, dal Campionato all’Europa League. Certo, c’è ancora qualcosa da migliorare, soprattutto a centrocampo, dove gli equilibri non sono ancora ben collaudati.

RRAHMANI, QUANTO È COSTATO

Ma l’acquisto estivo di Bakayoko ha portato sostanza e muscoli, che tanto mancavano dai tempi d’oro di Allan. Oltre al francese, in estate sono approdati in terra partenopea anche Victor Osimhen (l’acquisto più oneroso di sempre degli azzurri), Andrea Petagna ed Amil Rrhamani. Tra i nuovi arrivato il difensore di Pristina è l’unico a non essere ancora sceso in campo.

Il difensore kosovaro è stato acquistato dall’Hellas Verona a titolo definitivo il 20 gennaio di quest’anno per 14 milioni, restando in prestito ai gialloblù fino al termine della stagione. Con gli scaligeri Rrahmani ha mostrato di essere una sicurezza: ha totalizzato ben 36 presenze in Campionato ed una in Coppa Italia.

CARATTERISTICHE TECNICHE, CAPACITÀ E QUALITÀ FISICHE

È un centrale di difesa molto alto (1,92 m) e dalla stazza fisica possente. Non è molto rapido nello stretto, ma è eccellente nel gioco aereo, sia in fase difensiva che offensiva. Il fisico gli permette di marcare molto bene l’avversario: commette pochi falli a partita mostrando grande limpidezza e tecnica negli interventi difensivi. Imposta bene il gioco e mostra grande duttilità: può giocare come centrale nella difesa a 3 e 4, ma può essere anche adattato a terzino sinistro.

La sua lontananza dal terreno di gioco è un mistero: tutti pensavano che avrebbe potuto esordire di Europa League, ma non è stato così. Rrahmani attende in silenzio il suo esordio. Ha gran voglia di scalare le gerarchie e mostrare le sue qualità. Mister Gattuso lo inserirà gradualmente ed Amir, di certo, si farà trovare pronto.