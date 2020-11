Il Mattino – Colloquio di Gattuso con Insigne e possibile esordio di Rrhamani in difesa

L’edizione odierna de Il Mattino parla di un possibile esordio di Rrhamani per la difesa azzurra:

“De Laurentiis ha fan da subito dopo la gara con il Sassuolo fatto sentire il proprio sostegno a Gattuso. Nessun dramma, chiaro. Non andrà a Fiume ma non esclude di tornare a seguire la squadra a Bologna, così come ha fatto a Benevento ed ancora al San Paolo. Questo è un altro segnale non di poco conto del feeling che c’è tra il presidente ed il suo tecnico, ovvero la presenza sugli spalti, nonostante il clima nel Paese. Ieri Gattuso si è soffermato a colloquio con Insigne mentre il suo vice Riccio ha spinto molto proprio su Rrhamani, il segnale che non è escluso che possa esordire nella gara di Europa League”.