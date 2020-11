Come da consuetudine, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha parlato ai suoi concittadini in diretta dalla sua pagina Facebook. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“L’opinione pubblica non reputa mai la Campania un’eccellenza, purtroppo. Faccio un appello all’orgoglio napoletano e campano, dato che stiamo facendo un altro miracolo“.

Sul lockdown e sul Governo

“In Italia abbiamo avuto due linee contro il Covid: prevenzione e seguire i contagi. La Campania ha sempre scelto la prevenzione, dato che siamo la regione più a rischio a causa della densità abitativa. Non si può aspettare che ci sia l’esplosione del contagio, anche se è più difficile. Per questo abbiamo avuto prima di tutti misure per salvarci. Mentre il Governo ha fatto una scelta diversa, seguendo la proporzionalità”.

“Avrei preferito un lockdown totale di un mese piuttosto che avere ordinanze diverse ogni 48 ore. Si è arrivati a creare conflitti territoriali. Questa linea, in particolare, non è utile per fermare il contagio. Si corre ai ripari troppo tardi, per governare ci vuole coraggio”.

Rischio chiusura a Natale

“Leggendo i dati è giusto che la Campania sia stata dichiarata zona gialla, e questi risultati devono solo dare altra forza ai cittadini. Inoltre, la Campania è una delle regioni con meno dipendenti pubblici sanitari. Abbiamo fatto un miracolo, e il primo ringraziamento va al personale sanitario. Abbiamo raddoppiato il numero di posti letto in terapia intensiva, nonché più posti letto che ricoveri”.

“Chi è stato collocato in zona rossa si sente bersagliato, ma in realtà chi entra in zona rossa si troverà meglio tra un mese. A differenza di chi, in zona gialla, rischia di chiudere a Natale se non fa attenzione, oppure rischia di entrare in zona rossa tra una settimana”.

La Campania stupisca il Mondo

“Non mi sembra un sacrificio atroce stare a casa quando non è necessario uscire e tenere la mascherina sempre alzata. Non chiediamo tanto, chiedo che questi suggerimenti vengano rispettati. Vi chiedo di comportarvi come se ci fosse un lockdown, proprio perché abbiamo più libertà. Abbiamo fatto meravigliare il mondo intero, cerchiamo di dimostrare il nostro senso di responsabilità”.

Finisce qui la diretta di De Luca, che rinnova l’appello al buonsenso dei cittadini.