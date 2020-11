RIJEKA NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI – Dopo la sonora sconfitta contro il Sassuolo rimediata in Campionato il Napoli tornerà sul rettangolo di gioco per sfidare il Rijeka in Europa League. Il match è in programma per domani, giovedì 5 novembre alle 18:55 allo Stadio Rujevica.

LEGGI ANCHE: Napoli-Sassuolo 0-2 (59′ rig. Locatelli, 95′ Lopez): Tonfo rovinoso per il Napoli, passa il Sassuolo

Gli azzurri al momento hanno 3 punti in classifica, frutto di una sconfitta contro l’AZ Alkmaar e una vittoria contro la Real Sociedad. Quella di domani si prospetta una sfida estremamente insidiosa in quanto i croati vengono da due sconfitte consecutive in Europa League, ciò vale a dire che per loro qualsiasi risultato diverso da una vittoria significherebbe quasi certamente l’eliminazione immediata dalla competizione.

A rendere più complicato il tutto anche dall’elevato tasso di contagi da Coronavirus nel Rijeka, elemento che potrebbe costringere il tecnico a far affidamento su alcuni calciatori della Primavera o, addirittura, l’Under 19.

Da tenere sott’occhio Sandro Kulenovic, che ha segnato contro l’AZ Alkmaar il 29 ottobre scorso e i cui gol, di solito, sono alquanto decisivi per la vittoria.

LEGGI ANCHE: Europa League, dove vedere Rijeka-Napoli: come seguire il match in tv e streaming

RIJEKA NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI

QUI RIJEKA: La formazione del Rijeka rimane un enigma, alla luce dei tanti casi di Covid-19 in rosa. Rozman potrebbe affidarsi dunque ad un 5-4-1, i cui esecutori non sono confermati al 100% in quanto i nomi dei contagiati non sono stati comunicati dal club. Non sarebbero escludere decisioni estreme da parte del mister e dunque l’impiego della Primavera o della formazione Under 19 qualora non si arrivasse a 12 componenti della Prima squadra.

QUI NAPOLI: Gattuso pensa a un consistente turnover. Davanti torna a disposizione Lorenzo Insigne, che lunedì ha svolto l’intero allenamento con i suoi compagni. È probabile però che il capitano parta dalla panchina. Petagna potrebbe avere una chance europea, preferito a Osimhen dopo la deludente prestazione contro il Sassuolo.

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Lozano; Petagna.