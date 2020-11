RIJEKA NAPOLI DOVE VEDERLA – Dopo la sonora sconfitta contro il Sassuolo rimediata in Campionato il Napoli tornerà sul rettangolo di gioco per sfidare il Rijeka in Europa League. Il match è in programma per domani, giovedì 5 novembre alle 18:55 allo Stadio Rujevica.

Gli azzurri al momento hanno 3 punti in classifica, frutto di una sconfitta contro l’AZ Alkmaar e una vittoria contro la Real Sociedad. Quella di domani si prospetta una sfida estremamente insidiosa in quanto i croati vengono da due sconfitte consecutive in Europa League, ciò vale a dire che per loro qualsiasi risultato diverso da una vittoria significherebbe quasi certamente l’eliminazione immediata dalla competizione.

A rendere più complicato il tutto anche dall’elevato tasso di contagi da Coronavirus nel Rijeka, elemento che potrebbe costringere il tecnico a far affidamento su alcuni calciatori della Primavera o, addirittura, l’Under 19.

Da tenere sott’occhio Sandro Kulenovic, che ha segnato contro l’AZ Alkmaar il 29 ottobre scorso e i cui gol, di solito, sono alquanto decisivi per la vittoria.

RIJEKA NAPOLI DOVE VEDERLA: DOVE VEDERE LA PARTITA DEGLI AZZURRI IN TV

Rijeka-Napoli è in programma per domani giovedì 5 novembre 2020 allo Stadio Rujevica, anche chiamato Stadion HNK Rijeka, di Rijeka/Fiume. Il fischio d’inizio della partita previsto per le ore 18.55.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva la sfida di Europa League Rijeka-Napoli. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

In alternativa, il match sarà fruibile in streaming su Now Tv o Sky Go scaricando le rispettive applicazioni.