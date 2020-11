Min. Sport, Spadafora annuncia: “Bonus da 800 euro per i collaboratori sportivi, aperto il portale per le domande”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, con un post sul proprio profilo Facebook, ha annunciato l’arrivo di aiuti concreti per i collaboratori sportivi. Da oggi infatti i collaboratori sportivi avranno la possibilità di richiedere il bonus. Ecco quanto evidenziato:

“Bonus di 800 euro per i collaboratori sportivi. Capisco le difficoltà che i lavoratori dello sport stanno affrontando. Per questo faremo in modo che gli aiuti siano rapidi e concreti. Da oggi abbiamo aperto il portale per la presentazione delle domande per i collaboratori che non siano già stati destinatari di contributi nei mesi precedenti”.