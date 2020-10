SKY – Incontro a Castel Voltuno tra ADL, Giuntoli e Gattuso: cresce la fiducia per il rinnovo del tecnico

Gianluca Di Marzio, collega di Sky Sport, esperto di calciomercato, tramite il proprio sito ufficiale, ha rivelato importanti aggiornamenti sul futuro di Gennaro Gattuso come tecnico del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Oggi a Castel Volturno si è svolto un pranzo tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e lo stesso Gattuso. Cresce la fiducia per il rinnovo del contratto“.

“L’intesa potrebbe arrivare in base a un accordo biennale. Dunque un progetto a lungo termine per Gattuso e il Napoli, con il nuovo contratto dell’allenatore in scadenza nel 2023. Si lavora sulle clausola da inserire nel contratto, ma le parti hanno scelto di venirsi incontro per evitare intoppi“.