L’Atalanta batte il Crotone, ma perde Hateboer: è emergenza

Tegola per Gasperini. Nel corso di Crotone-Atalanta, vinta per 1-2 dai nerazzurri, la dea si è trovata ad affrontare un nuovo infortunio. Con le indisponibilità di Romero, de Roon e Gosens, la situazione era già allarmante.

Al 68′ ha dato forfait anche Hans Hateboer, esterno destro. Al suo posto è entrato Sutalo, sollevando già dubbi per le prossime due partite. L’Atalanta è infatti attesa da due confronti difficili, contro Liverpool in Champions e Inter in campionato