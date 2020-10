Castel Volturno, Insigne c’è: parte del lavoro con il gruppo e poi terapie

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match di domani contro il Sassuolo per la sesta giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 18. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello.

Successivamente seduta tattica con la squadra divisa in reparti. Successivamente lavoro tattico con il gruppo al completo e chiusura con situazioni di gioco su calci piazzati. Insigne ha svolto parte del lavoro con la squadra e poi ha effettuato terapie.

Fonte: SSC Napoli