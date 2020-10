Repubblica – Rinnovo Gattuso, il Napoli offre un quadriennale. Ostacolo clausola per Rino

Aurelio De Laurentiis vuole continuare con Rino Gattuso in panchina. Lo ha ribadito più volte e difficilmente si lascerà scappare un allenatore come Ringhio. Il presidente azzurro ha già incontrato il tecnico calabrese e i due hanno discusso in merito al prolungamento del contratto. Un nuovo accordo quadriennale, e su questo entrambi sono d’accordo. Gattuso, però, pretende che non ci siano clausole all’interno della trattativa.

Quantomeno, spiega l’edizione odierna di Repubblica, Rino accetterebbe una clausola intorno ai 2 mln di euro soltanto. Per ora resta l’unico nodo da sciogliere per la firma sul contratto che potrebbe arrivare molto presto per sancire un rapporto ormai ricco di empatia tra Napoli e Gattuso.