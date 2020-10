Nuovo Dpcm, stop dei mille spettatori allo stadio: si torna a porte chiuse

Sono attese le novità che il Premier Conte illustrerà nel nuovo Dpcm. Per quanto riguarda il calcio la principale novità è rappresentata dal divieto di presenza del pubblico negli stadi, che quindi torneranno ad essere vuoti.

Stop ai mille tifosi, nel testo si legge che le attività sportive professionistiche “sono consentite a porte chiuse“.

Per quanto riguarda le attività sportive all’aperto, nel nuovo Dpcm si legge che “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti“.