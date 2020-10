Il Fatto Quotidiano attacca Mancini per il post sul Coronavirus: un insulto ai morti e ai medici

Ha fatto discutere il post del CT della Nazionale Roberto Mancini sul Coronavirus. Per l’ex Samp si trattava di una pura bufala mediatica inventata dai giornali. Il Fatto Quotidiano, nell’edizione odierna, ha stroncato le parole del tecnico in maniera veemente.

Nel momento in cui Mancini ha negato l’esistenza del virus, racconta il quotidiano, ha infangato il nome di migliaia di vittime morte durante la pandemia. Non solo loro ma anche quelli che hanno combattuto in prima linea come medici ed infermieri durante il lookdown in primavera. Il CT sembra sposare la teoria negazionista che attacca l’esistenza di un virus. Appoggiando questa ipotesi, conclude il quotidiano, dà un cattivo esempio a chi ama il calcio.