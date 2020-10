Sky, Marchetti: “Hysaj e Maksimovic non vogliono andare via. Emerson Palmieri un’opportunità. Su Milik…”

Luca Marchetti, giornalista di Sky ed esperto di mercato, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per rilasciare alcune dichiarazioni di calciomercato, con uno sguardo teso sul Napoli. Questo quanto evidenziato:

“Hysaj via a parametro zero? A gennaio Hysaj può decidere di andare via. Periodo complicato per andare all’incasso, molti giocatori non hanno contratto come Balotelli, Bertolacci e altri che sono eccellenze del nostro calcio. Hysaj vorebbe continuare la sua avventura al Napoli, il problema è l’accordo economico. Gattuso però può fare la differenza nella risoluzione della trattativa, soprattutto per il modo in cui lo sta impiegando. Bisogna capire se Hysaj ha migliori alternative che gli offrono effettivamente quello che desidera lui, è la legge del mercato, ma non credo che ci siano società pronte alle sue richieste in questo momento delicato”.

“La situazione di Maksimovic? Le tempistiche sono simili a quelle di Hysaj. Per il ruolo di Maksimovic, non che Hysaj non sia forte quanto Maksimovic, ma il difensore centrale è più ricercato sul mercato rispetto al terzino, è un ruolo più cruciale. In teoria Maksimovic ha più opportunità, anche per l’interesse che può avere all’estero. Si tratta di un range di scelta potenzialmente più ampio. Non credo però che ci sia la voglia di andare via dal Napoli, che ha un progetto interessante, ambizioso. Maksimovic e Hysaj sono co-titolari, nemmeno alternative, quindi il nodo riguarda solo la trattativa”.

“Emerson Palmieri? Dipende dalla siutazione di Hysaj, è un’opportunità di mercato ma bisogna risolvere la questione del terzino albanese”.

“Milik si sta pentendo? Non lo so, se fossi in lui avrei fatto delle scelte diverse. Riamanere fermo in una stagione iniziata così bene penso che sia molto fastidioso. Avrebbe potuto avere un ruolo diverso, da protagonista. Gli auguro di trovare la sua strada professionale anche se non vedo una situazione di semplice risoluzione, basti pensare a tutte le trattative non decollate in estate”.