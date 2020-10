Napoli-AZ, verso la convocazione sia Insigne che Mertens: entrambi sperano di sedere in panca domani sera

Almeno per il momento, Napoli-AZ di domani sera, valida per la prima giornata di UEFA Europa League, si giocherà regolarmente. Ringhio Gattuso, quindi, già studia la formazione da promuovere domani contro gli olandesi, e si prospetta un turnover assai ampio. Buona notizia: il capitano azzurro Lorenzo Insigne, come riporta oggi Il Corriere dello Sport, dovrebbe trovare posto in panchina e dunque tornare dopo l’infortunio subito nel secondo match di campionato contro il Genoa.

Affianco a lui potrebbe sedersi anche Dries Mertens, che spera di esser convocato. Il belga potrebbe recuperare dalla botta subita in uno scontro con Cristian Romero, nel terzo match di Serie A contro l’Atalanta, giusto in tempo per la sfida contro l’AZ Alkmaar.