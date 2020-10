Clamoroso Mertens: si è lussato la spalla in uno scontro con Romero ma ha continuato a giocare. Non ci sarà con l’AZ

Clamoroso ciò che ha riportato quest’oggi sulle sue pagine il Corriere dello Sport: a quanto pare, il medico del Napoli, il dottor Raffaele Canonico, in seguito alla vittoria interna per 4-1 contro l’Atalanta, avrebbe constatato la lussazione della spalla dell’attaccante Dries Mertens.

Tale infortunio sarebbe dovuto ad uno scontro di gioco con il neo difensore argentino dei bergamaschi Cristian Romero. Nonostante quello sconto, Mertens è rimasto in campo come se nulla fosse, proseguendo il match. In seguito alla scoperta di questo infortunio, però, è facile pensare che, almeno giovedì contro l’AZ Alkmaar in Europa League, il belga non ci sarà.