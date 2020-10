Atalanta, Gasperini: “Gara con il Napoli non preparata bene. Cinque giocatori sono tornati il venerdì”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta il 4-0 rifilato al Midtjylland in Champions League. Tra gli argomenti spunta anche la partita scorsa persa con il Napoli. Ecco le parole del tecnico:

“Noi abbiamo preparato bene tante partite, può succedere di incontrare una squadra forte come il Napoli. Non l’abbiamo affrontata al meglio per tanti motivi, ci siamo trovati ad un solo giorno dalla gara. Solo cinque giocatori sono tornati solo venerdì. Oggi avevamo bisogno di vincere, non era facile”.

Dichiarazioni che fanno quantomeno pensare, se ripensiamo alle parole che lo stesso tecnico pronunciava prima della sfida contro gli azzurri:

“Quando vanno in Nazionale e giocano, secondo me è positivo perché la considero un’esperienza che arricchisce. I nostri giocatori sono stati protagonisti con le loro nazionali e questo fa piacere. La sosta inoltre ci è servita per recuperare qualche giocatore, come Miranchuk che farà parte dei convocati. E ci sarà anche Iličić: ha dimostrato di aver recuperato bene, è disponibile e verrà a Napoli. Per noi questa è indubbiamente una grande notizia”.