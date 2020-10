ADL provoca Agnelli: Napoli ottimista sul ricorso per la gara contro la Juve!

Nell’immediato post partita di Napoli-Atalanta, il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis ha Twittato la sua gioia per la vittoria e lanciato qualche frecciatina per la vittoria a tavolino della Juve: “Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino“.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha commentato le parole del numero uno azzurro sull’edizione odierna del quotidiano:

“La provocazione è arrivata a sorpresa, dopo settimane di silenzio. Nei giorni scorsi, il presidente è stato costantemente a contatto con Mattia Grassani, il leale che ha curato il ricorso presentato dal club alla Corte sportiva d’appello”.

“Nell’ambiente Napoli c’è ottimismo, c’è la convinzione che la sentenza di Gerardo Mastrandea, il Giudice sportivo, posa essere ribaltata nel secondo grado di giudizio“.