Balzaretti convinto: “Napoli favorito per lo scudetto, fa paura! Osimhen è in craque”

L’ex calciatore e oggi opinionista, Federico Balzaretti, al termine dell’anticipo serale del quarto turno di campionato Crotone-Juventus su DAZN, ha parlato della prova offerta dal Napoli dopo la schiacciante vittoria con l’Atalanta. Ecco quanto evidenziato:

“Chi vedo favorito per la vittoria dello scudetto è il Napoli. Il Napoli mi fa paura, sembra una squadra costruita veramente bene e forte, con un allenatore per cui io stravedo.

Osimhen è un craque, è un giocatore straordinario con una voglia di attaccare e un bel sorriso. Un giocatore positivo in tutto quello che fa. L’intelligenza di Rino Gattuso sta nel fatto che lui parte per il 4-3-3, si accorge che arriva un craque e passa al 4-2-3-1 per non rinunciare a Mertens e Osimhen. È un allenatore molto intelligente”.