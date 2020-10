Verdone su ADL: “È una persona difficile, ma di una generosità infinita. Sta sempre accanto alla squadra, dentro e fuori dal campo”

L’attore Carlo Verdone, grande tifoso della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni a Soccermagazine.it sul Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto detto:

“De Laurentiis è una persona molto difficile. Può risultare antipatico, però io lo conosco molto bene e conosco anche l’altra parte di De Laurentiis, che è anche un uomo di una generosità infinita. Poi magari ha 2-3 giorni storti in cui risponde in maniera perentoria, antipatica, un po’ ducesca e in qualche maniera diventa subito antipatico. Però alla fine è un uomo generoso che sa fare molto bene i suoi affari. Non è un caso che il Napoli è l’unica squadra che è in attivo dal punto di vista finanziario.

Il suo pregio è quello di stare molto attaccato alla squadra. Lo dimostra il fatto che l’unico nel cinema che lavora con lui sono io. Tutte le sue altre preoccupazioni e occupazioni sono rivolte alla squadra del Napoli. Lui va continuamente agli allenamenti, lui va continuamente negli spogliatoi, lui è sempre accanto alla squadra, lui è sempre al telefono con Gattuso. È un presidente che però è presente. Eh, capito?”