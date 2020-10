Vincenzo De Luca chiude la mobilità in Campania, anche se solo per un fine settimana. Colpa di Halloween, occasione di ritrovo e festeggiamenti per i più giovani. De Luca ci va giù pesante:

“Nel fine settimana di ottobre, chiuderemo tutto alle 22. Sarà chiuso tutto, ci sarà il coprifuoco. C’è gente che si sta organizzando per Halloween, l’immensa stupidità americanata, un monumento all’imbecillità”