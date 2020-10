SKY – Napoli convinto di ribaltare la sentenza, doppio binario con la giustizia ordinaria. Allegati anche i video della rifinitura

Il Napoli farà ricorso per la decisione del 3-0 e il punto di penalizzazione inflitti dal giudice sportivo. Maledetto quel 4 ottobre, quando gli azzurri avrebbero dovuto giocare a Torino e sono stati fermati dall’ASL:

“Il Napoli farà ricorso, l’ha annunciato già il legale Grassani, alla giustizia sportiva e eventualmente anche al Tar, con il binario della giustizia ordinaria. Il Napoli farà riferimento alla prima PEC dell’ASL Napoli 2, del sabato pomeriggio alle 16 e qualche minuto, quando viene raccomandato l’isolamento fiduciario.

Tutti costretti a restare nel proprio domicilio, impossibilitato a raggiungere Torino. Sarà un ricorso dettagliato, verranno allegati i video della rifinitura per certificare la volontà di andare a giocare, potrebbe essere allegata la prenotazione dei test a Torino della domenica mattina. Il Napoli è convinto di ribaltarla tra appello sportivo, tribunale del CONI e eventualmente giustizia ordinaria. Napoli molto amareggiato, non so quanto sorpreso, forse se l’aspettavano”.