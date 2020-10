Juve-Napoli – Arriverà intorno alle 16 la sentenza del Giudice Sportivo

Secondo quanto rivela il quotidiano Tuttosport nella sua edizione odierna, è confermato che quest’oggi il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dovrà prendere la decisione definitiva in merito al caso Juventus-Napoli. L’orario dovrebbe essere tra le 16 e le 17 circa del pomeriggio. Ecco quanto riportato dalla testata:

“«Su Juventus-Napoli mi aspetto che il Giudice Sportivo decida in saggezza. È una decisione che potrebbe fare giurisprudenza, infatti sto attendendo anche io, ma non mi sembra il caso di esprimere un commento a riguardo 24 ore prima», il Ministro per lo sport Vincenzo Spadafora è l’ultimo di una serie di politici a mettere pressione sul Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea che oggi pomeriggio tra le 16 e le 17 emetterà la sentenza più attesa di questo periodo, dopo dieci giorni passati a leggere carte e sentirsi tirare la giacca da una parte e dall’altra“.