Approfondimento Juve-Napoli – GdS: “Più probabile il rinvio”. Replica il CdS: “Sconfitta a tavolino, possibile formula play-off per chiudere la Serie A”

Aleggia ancora tanta confusione intorno al caso Juventus-Napoli, che di fatto è un caso a sé stante nella storia ultracentenaria del calcio nostrano, nata per via di una pandemia e quindi di un’istituzione extra-calcio come l’Azienda Sanitaria Locale (nella fattispecie, di Napoli). Ecco perché anche vari quotidiani, di giorno in giorno, sostengono ipotesi diverse, cambiano idea sul da farsi, riportando le parole dei diretti protagonisti che decideranno le sorti della vicenda.

Oggi, ad esempio, la Gazzetta dello Sport ha riportato come – nonostante restino ancora in piedi, ovviamente, le soluzioni di sconfitta a tavolino o di penalizzazione al Napoli – sia più probabile l’ipotesi di rinviare la gara:

“Tra le varie ipotesi considerate c’è il rinvio della partita e una sanzione al Napoli di uno o più punti di penalizzazione, oppure una maxi multa per aver violato il protocollo anti-Covid. La sconfitta a tavolino 3-0 pare sia l’ipotesi più remota. In questo clima di incertezza su protocolli, interpretazioni, curva di contagi in aumento, non è escluso che si possa trovare un espediente per rinviare ancora la sentenza“.

Intanto, va contro questa ipotesi il Corriere dello Sport riportando i pensieri del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che invece sostiene che si possa essere più portati a sancire ufficialmente la vittoria della Juventus a tavolino. Ecco il perché:

“Le Parole del Ministro dello Sport sono suonate come un avvertimento. Ha fatto capire, infatti, di aspettarsi la vittoria a tavolino per la Juventus, in linea con quanto previsto dal protocollo e poi dalle norme delle partite in caso di contagi nel gruppo-squadra“.

Questo perché si crede che la decisione presa dal Napoli, qualora si dovesse andare in favore del Napoli, potrebbe diventare un precedente pericoloso e fastidioso per la possibile ripetizione del caso da ora in avanti. Anche per questo, però, si fa sempre più probabile l’idea di terminare il campionato con le formule play-off e play-out, secondo il Corriere.