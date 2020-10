JUVE NAPOLI GIUDICE SPORTIVO – Secondo quanto riportato quest’oggi sul noto quotidiano sportivo del Corriere dello Sport, stesso in giornata potrebbe arrivare il verdetto finale del Giudice Sportivo sul caso Juventus-Napoli. La parte pallonara del nostro paese è in attesa da giorni della decisione – che “farà giurisprudenza“, come affermato dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. La portata della questione è elevatissima, questo è il primo caso del tipo mai avvenuto nella storia del nostro calcio. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“Oggi è previsto un passaggio fondamentale, ovvero la decisione del Giudice Sportivo in merito a Juventus–Napoli: verrà assegnato il 3-0 ai bianconeri? Oppure verrà stabilito il rinvio della gara, creando un precedente? I vertici di via Rosellini invocano il regolamento, sottolineando come sia stato condiviso da tutti e che perciò debba essere accettato e rispettato. Se, invece, il Giudice Sportivo, che si è preso una settimana di tempo per emettere la sua sentenza, dopo aver richiesto un supplemento di indagine, deciderà per il rinvio sin da subito, il rischio è che anche altre squadre pretenderanno un trattamento identico a quello del Napoli“.

Aleggia dunque preoccupazione intorno all’attuale situazione, poiché qualora volessero le Asl delle varie città potrebbero bloccare le rispettive squadre come hanno fatto già le Asl di Napoli. Il quotidiano ha menzionato chiaramente il problema Inter. I nerazzurri, infatti, dovranno affrontare il derby contro il Milan alla quarta giornata ma contano 6 positivi al COVID attualmente in rosa. Il quotidiano prosegue:

“Ricollocare Juve-Napoli comporterebbe un complicato incastro nel calendario e se ne parlerebbe soltanto nel 2021. Venisse imboccata questa via, si può già dare per scontato che ci saranno anche altre gare rinviate e che andranno ricollocate. Con tutte le difficoltà del caso, soprattutto se, come per bianconeri e partenopei, ad essere coinvolte fossero squadre impegnate nelle competizioni Europee“.