De Magistris: “Chi ama lo sport vince sul campo, il 3-0 è sgradevole. In tempi di pandemia deve venire prima l’etica”

È stata ufficializzata da poche ore la notizia della sconfitta a tavolino con un punto di penalizzazione per i partenopei: è 3-0 per la Juve, per i fatti del 4 ottobre, quando gli azzurri fermati dall’ASL non si presentarono allo Stadium.

Anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha voluto dire la sua a tal proposito ha commentato così sul suo profilo Twitter:

“Chi ama lo sport ed è sportivo vince sul campo, ecco perché è sgradevole il 3 a 0 a tavolino, indipendentemente dalla forma ed a maggior ragione ai tempi della pandemia dove l’etica viene prima della regola. Può anche vincere la legalità formale ma perde la giustizia”.