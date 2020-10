Callejon: “Mi piace Firenze, dopo Napoli era importante restare in Italia. Chiesa? Io sono Callejon”

Arrivato a Firenze per le visite mediche e la firma con la Fiorentina, José Callejon ha parlato a Sky Sport sulla sua nuova avventura:

Mi piace Firenze, è una bellissima città. Dopo Napoli restare in Italia è importante per me e per la mia famiglia.

Ho tanta voglia di fare bene per i tifosi e la società, sono molto contento. Io non sono Chiesa, sono Callejon, lui è forte e farà bene dove andrà. Io vengo a fare il mio lavoro.