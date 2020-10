Sky – In Serie A si seguiranno le norme Uefa: si giocherà anche con soli 13 giocatori sani

Dopo il rinvio di Genoa-Torino, a causa della positività di 15 calciatori dei liguri, la Lega ha deciso che da ora in poi, in Serie A, si giocherà anche se una squadra ha soli 13 giocatori sani.

Si seguiranno le norme Uefa, le quali, dicono che una società può giocare una partita ufficiale se ha a disposizione 12 giocatore più il portiere. I club, una sola volta all’anno possono chiedere il rinvio.

A rivelarlo è Alessandro Alciato, giornalista Sky, attraverso Twitter: “D’ora in avanti in serie A verrà applicata la norma Uefa: si gioca con almeno 13 calciatori sani (12+1 portiere). I club con almeno 10 positivi al Covid nell’arco di una settimana, una sola volta all’anno potranno chiedere di non giocare”.