L’Aia ha appena comunicato le designazioni per la terza giornata di Serie A, in programma in questo weekend, 3-4 ottobre. Ci sono due big match: Juventus-Napoli domenica sera, affidata a Daniele Doveri e Lazio-Inter (domenica alle 15), che sarà arbitrata da Guida.

Ecco le designazioni:

ATALANTA – CAGLIARI h. 12.30

PASQUA

BACCINI – SCARPA

IV: GHERSINI

VAR: ORSATO

AVAR: GALETTO

BENEVENTO – BOLOGNA h.15.00

SOZZA

ALASSIO – PERROTTI

IV: ABBATTISTA

VAR: DI BELLO

AVAR: FIORITO

FIORENTINA – SAMPDORIA Venerdì 2/10 h.20.45

GIACOMELLI

CALIARI – BOTTEGONI

IV: MANGANIELLO

VAR: AURELIANO

AVAR: CECCONI

GENOA – TORINO Sabato 03\10 h.18.00

CHIFFI

DI IORIO – PAGNOTTA

IV: ILLUZZI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LIBERTI

JUVENTUS – NAPOLI h.20.45

DOVERI

MELI – BINDONI

IV: CALVARESE

VAR: NASCA

AVAR: RANGHETTI

LAZIO – INTER h.15.00

GUIDA

CARBONE – LONGO

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: VIVENZI

MILAN – SPEZIA h.18.00

SERRA

DI VUOLO – RASPOLLINI

IV: PAIRETTO

VAR: VALERI

AVAR: TOLFO

PARMA – H. VERONA h.15.00

GIUA

COLAROSSI – TARDINO

IV: MARINELLI

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

SASSUOLO – CROTONE Sabato 03\10 h.15.00

PEZZUTO

PERETTI – CIPRESSA

IV: RAPUANO

VAR: FABBRI

AVAR: MONDIN

UDINESE – ROMA Sabato 03\10 h.20.45

ABISSO

VECCHI – SCATRAGLI

IV: PICCININI

VAR: MARESCA

AVAR: DEL GIOVANE