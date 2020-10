Rai – Il Napoli non può acquistare se non cede: Bakayoko e Soumaré non possono essere presi. Per Milik la situazione si complica

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del mercato azzurro:

“Il Napoli ha mandato un’email al Bordeaux ufficializzando l’interesse per Basic, ma al momento non può fare nessun acquisto definitivo per gli indicatori di mercato della Lega, a meno che non fa una cessione importante. La richiesta è stata un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, la risposta dei francesi è prestito con obbligo.

Una cessione di Milik, Younes e Maksimovic potrebbe portare il Napoli a fare una valutazione per un operazione a titolo definitivo, ma oggi è difficile vedendo l’indicatore. Infatti, gli azzurri stanno cercando occasioni con prestiti con diritti o obblighi di riscatto.

Anche Midtsjø è monitorato, ma l’Az cerca un prestito con obbligo. Per le condizioni economiche richieste dal Chelsea, Bakayoko non rientra nei parametri del club partenopeo, ma già un mese fa è saltata questa operazione, quando Giuntoli venne a sapere le condizioni fissate dagli inglesi. La telefonata ci può stare in questo periodo, per capire se le cose sono cambiate.

Soumare? Appartiene alla categoria di Bakayoko. Sono cifre troppo importanti e centrocampisti di 30 milioni di euro non possono essere presi ora. Con qualche cessione inferiore, tipo Younes, il quale interessa all’Eintracht Francoforte, Ounas, Llorente, il Napoli potrebbe prendere un giocatore con prestito e diritto intorno ai 15. Il Napoli spera di incassare qualcosa entro il 5 per questi calciatori in uscita.

Milik? L’intermediario ha lasciato Londra, il Tottenham si è diretto in direzione Benfica. Sapevo di Vinicius fino a ieri sera, ma stanotte un intermediario, agente Fifa che spesso lavora con il Tottenham, mi ha messo la pulce nelle orecchie, ovvero Seferovic. Gli inglesi ora stanno valutando chi prendere. Tutto è difficile per Milik: il Psg tratta Diego Costa, ma non è detto che l’Atletico prenda Milik dato che sta pensando a Cavani; si parla dell’Everton, si continua a parlare con Ancelotti, ma agenti Fifa vicino all’Everton palesano dubbi perché Ancelotti preferisce un contropiedista. Quello che si fa un giorno, nel mercato, non si fa in due mesi. Quindi, c’è ancora un Mondo. Il Napoli, in questi pochi giorni, vorrebbe piazzare 2-3 giocatori, prendere un po’ di soldi e acquistare un centrocampista.

Llorente-Spezia? Il club ligure ci sta ancora provando perché il Bologna è indisponibile a dare Santander. L’offerta di 2,8 milioni di euro netti sta facendo pensare lo spagnolo anche perché l’Elche non arriva a quella cifra.

Ounas? Il Napoli vuole darlo in prestito oneroso a 2 milioni, mentre, Cagliari e Parma sono ferme a 1. Younes-Francoforte? Prestito biennale con obbligo a 5 non è male per il Napoli, ma è una scelta tecnica: il Napoli vorrebbe privarsi di Ounas e no di Younes”.