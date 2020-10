Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del possibile acquisto di Fernando Llorente dal club partenopeo:

“Llorente? No. Ne abbiamo parlato, ma è un operazione troppo onerosa per noi. Poi abbiamo un Galabinov troppo in forma e per ora non lo prendiamo. Nel mercato tutto può succedere alla fine, per ora siamo fermi”.