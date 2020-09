Caso Suarez, Caressa nega tutto: “È uno spazzino, nasconde la spazzatura”

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, non ha digerito il fatto che a Sky Calcio Club non si sia parlato del caso Suarez. L’esame-farsa dell’uruguaiano a Perugia, nelle sue indagini, non vede coinvolta la società Juve. Ma Ziliani attacca così:

Al Club di Sky monta l’attesa per lo scabroso dibattito sull’inchiesta di Perugia (leggi esame di Suarez con ipotesi di corruzione). Per ora si dibatte della cosa di cui si è più parlato questa settimana, nei tg e sulle prime pagine di tutti i quotidiani, cioè le 5 sostituzioni.

Lo spazzino Caressa nasconde sotto il tappeto la spazzatura evidenziata da Piccinini (caso Suarez-Juventus) e dà subito la parola a Del Piero chiedendogli della Lazio. Dal magico mondo di Sky è tutto. Linea allo studio