Grande attesa per le scelte di formazione di Rino Gattuso in vista di Napoli-Genoa. Il tecnico – riporta Radio Kiss Kiss Napoli – pare sia orientato verso il modulo 4-2-3-1 per schierare tutto il potenziale offensivo degli azzurri dal primo minuto.

A scendere in campo in mediana dovrebbero essere Zielinski e Fabian Ruiz, mentre in attacco ci saranno Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen.