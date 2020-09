Sky – Lo Spezia ci prova per Llorente: operazione complessa per lo stipendio del giocatore

Fernando Llorente non rientra più nei piani del Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky, oggi lo Spezia di Vincenzo Italiano ha provato l’assalto per l’attaccante azzurro. L’operazione è molto difficile visto l’alto stipendio del giocatore basco.

Il club ligure ha chiesto informazioni anche per un profilo più abbordabile come Federico Santander e aspetta la risposta de El Ropero, ma il Bologna per cederlo intende prima sostituirlo con l’acquisto del giovane Supryaga. Gli aquilotti, però, per tutelarsi, si sono fatti sentire per il centravanti azzurro.