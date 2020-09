Il Tottenham vuole Milik: contatti avviati con il Napoli

L’attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik, è in uscita. In scadenza di contratto, sembrava molto vicino alla Roma, per ora, sembra tutto saltato, anche a causa delle richieste dei capitolini per quanto riguarda i suoi vecchi infortuni e quindi, avere una clausola cautelativa.

L’ex Ajax era finito anche nel mirino del Tottenham, il quale, aveva avuto dei contatti con il suo entourage per prenderlo a parametro zero l’anno prossimo.

Invece, come rivela Tuttomercatoweb, gli Spurs hanno avviati i contatti con la società partenopea per prendere, sin da subito, il polacco. Infatti, Mourinho, ha chiesto alla sua società un altro attaccante, visto che in rosa c’è il solo Kane.

Ora, bisogna capire su quali basi e con quale formula verrà trattato il calciatore e il suo eventuale acquisto.