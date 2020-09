Va verso la fumata la nera trattativa per la cessione di Arek Milik alla Roma. Tutto bloccato dal mancato passaggio di Dzeko alla Juventus, che ha scelto Morata.

A questo punto – riporta su Twitter il giornalista di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini – per Milik si aprono nuove prospettive per il futuro. In particolare si sta lavorando per un trasferimento in Inghilterra.

Milik si riapre la pista estera, possibile futuro in Inghilterra — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) September 21, 2020