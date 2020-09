DALLA FRANCIA – Infortunio per Bernat, il PSG piomba su Emerson Palmieri! I dettagli

In casa Paris Saint-Germain le cose si complicano proprio all’inizio della stagione: oltre alla maxi squalifica rimediata da Kurzawa, si è aggiunta anche la rottura del crociato di Bernat.

Il club parigino ora accende i fari sul mercato degli esterni difensivi: tra i papabili nomi che possono vestire la maglia de Les Parisiens nella prossima stagione c’è anche quello di Emerson Palmieri.

Il Chelsea è disposto a cedere il terzino italo-brasiliano in prestito con diritto di riscatto e Leonardo ci pensa davvero; nel frattempo il Napoli osserva da lontano.

Se non dovesse andare in porto la trattativa relativa all’esterno dei blues, Leonardo guarda in Italia, dove piace Mattia De Sciglio: la trattativa con la Roma, per il terzino ex Milan, non è del tutto decollata ed ora può inserirsi il PSG.