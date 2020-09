Messaggero Veneto: De Paul ha detto sì al Leeds, manca ancora l’accordo tra i club

Non sarà il Napoli la prossima squadra di Rodrigo De Paul. Il centrocampista offensivo dell’Udinese è stato cercato in passato dal Napoli, ma l’affare non è mai davvero decollato.

Sulle sue tracce c’era anche la Fiorentina. Secondo quanto riporta il Messaggero Veneto, De Paul avrebbe detto già sì al Leeds United. C’è il suo ok, l’idea di giocare in Premier League lo stimola.

L’accordo è sulla base di un quadriennale e 4,5 milioni annui. Manca ancora quello con l’Udinese: i friulani chiedono 40 milioni, la squadra inglese è ferma a 25 più bonus.