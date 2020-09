Sporting-Napoli, Petagna può partire titolare al posto di Osimhen. Dentro Insigne e Mertens

Non sono state ancora sciolte le riserve, ma si possono anticipare le scelte di formazione di Gattuso per Sporting Lisbona-Napoli, in programma questa sera alle 20.30. Il primo cambio potrebbe arrivare in attacco.

Chi ha giocato meno o mostrato il minimo segno di acciacco o fatica resterà fuori. Ecco perché nell’elenco dei convocati mancano ben sei azzurri: Ounas, Younes e Llorente, acciaccati, e Milik poiché fuori rosa ormai, oltre a Mario Rui e Lobotka.

Il primo cambio, dicevamo, in attacco: c’è la possibilità che dal primo minuto si veda Andrea Petagna piuttosto che Victor Osimhen, apparso un po’ affaticato contro il Pescara e finora sempre presente. Torneranno dal 1′ Mertens e Insigne, con il belga che potrebbe agire sottopunta dietro l’attaccante nel 4-2-3-1.