DAL PORTOGALLO – Annullata Sporting-Napoli, resi noti i nomi dei tre calciatori positivi

Saltata la sfida tra Sporting Lisbona e Napoli, amichevole prevista per questa sera. Tre calciatori del club portoghese sono infatti risultati positivi al Coronavirus, ragion per cui si è deciso di non correre rischi ed evitare di disputare il match.

Il quotidiano lusitano Record, nella sua versione online, riferisce i nomi dei tre giocatori positivi: si tratta di Pote, Nuno Santos e Rodrigo Fernandes. I tre giocatori sono subito stati posti in isolamento, mentre gli altri calciatori della rosa sono stati sottoposti a tampone e sono in attesa dei risultati.