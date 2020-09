Udinese, il d.t. Marino: “Milik? I calciatori vogliono solo la pecunia! Osimhen grande acquisto. Ritorno di Callejon? Mai dire mai…”

PierPaolo Marino, direttore dell’aria tecnica dell’Udinese ed ex d.s del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Dopo aver augurato una pronta guarigione al presidente De Laurentiis, positivo al Covid-19, ha detto la sua sui temi più caldi in casa Napoli.

“Milik? Sono situazioni che capitano, è sempre più difficile gestire i rinnovi dei calciatori in scadenza ed hanno il coltello dalla parte del manico. Ed ormai come dicevano i latini, pecunia non olet! Non conta se vai a prenderla a Torino, in Cina…”

“Osimhen? Guardando i calciatori importanti che ha avuto il Napoli è bene non caricarlo di troppe responsabilità, ma è un ottimo acquisto e può dire la sua. Gli va dato il tempo di ambientarsi ma può dare una grande mano alla causa azzurra.”

“Koulibaly? Situazione difficile! Il calciatore ha grandi valori e caratteristiche, ma il mercato di oggi è diverso da quello di un anno fa. Non è facile capire quanto la pandemia abbia influito sulle valutazioni dei calciatori. Credo però che i valori vadano ridimensionati del 30/40%…”

“Callejon? Difficile che ci sia un ritorno di fiamma vista la rosa attuale del Napoli, ma si sa che certi amori fanno giri e poi ritornano quando meno te lo aspetti…”.