Il Mattino – Ancelotti chiama Aurelio De Laurentiis per sincerarsi delle sue condizioni

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’ex tecnico del Napoli, ora in forze all’Everton, Carlo Ancelotti, ha chiamato il presidente Aurelio De Laurentiis per sincerarsi delle sue condizioni fisiche.

Il numero uno del Napoli ed il tecnico di Reggiolo sono grandi amici (come testimoniato anche dal tweet del patron azzurro in occasione dell’esonero).

L’allenatore dei Toffees, quindi, si è voluto sincerare delle condizioni di De Laurentiis il quale ha ribadito ancora una volta di non aver avuto alcun segnale che gli facesse pensare alla sua positività.