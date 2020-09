Schira: “Ramadani sta lavorando all’operazione Koulibaly-City col PSG sullo sfondo. Per la fascia preferenza per Boga ed Under”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma radiofonico Radio Goal, è intervenuto il collega Nicolò Schira. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Deulofeu? Potrebbe piacere tanto a Gattuso, ha giocato più volte a sinistra ed a destra ed il tecnico calabrese ha la predisposizione per le ali a piede invertito.

Un bel profilo, un giocatore qualitativamente sopra la media però anche con tante pause. Un po’ discontinuo, ma giovane; è un nome da tenere d’occhio. Le preferenze della società, però, sono sempre Under e Boga. Per Boga le richieste del Sassuolo sono molto alte, si parte da 40 milioni, mentre la situazione per Under era legata allo scambio con Milik”.

“I rapporti tra De Laurentiis ed il City non sono idilliaci per via dell’operazione Jorginho, però c’è Ramadani che è un vecchio volpone del mercato e sta lavorando a questa operazione. I club che possono permettersi Koulibaly sono pochi ed il City è più avanti delle altre. C’è sullo sfondo il PSG, interessato anche a Milan Skriniar in Italia”

“La Juventus ora può prendere Suarez e quando ti capita di prendere un campione come lui a questi prezzi così? Con l’operazione di una punta in bianconero si potrebbe poi sbloccare tutto il mercato, perché se la Juve non prende l’uruguaiano il secondo profilo è Dzeko che sbloccherebbe il maxi-affare tra Napoli e Roma“