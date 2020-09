RAI – Lo scambio Milik-Under si farà. Fine settimana decisivo per chiudere

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato dell’affare che il club partenopeo sta per chiudere con la Roma, ovvero, lo scambio Milik-Under:

“Da Trigoria mi arrivano notizie su Milik. Verso fine settimana potrebbero esserci novità con i rientri, anche di Under, dalla nazionale. Potrebbero arrivare Under e due giocatori della Primavera con pochissimo cash.

I 15 milioni di euro richiesti sono troppi e il Napoli sta calando le richieste. La Roma balla sui 5 milioni di euro come ingaggio per Milik, mentre il Napoli sui 2,5 per Under, il quale, ne richiede 3.

C’è volontà di chiudere. La Roma è l’unica società in grado di far mettere a bilancio al Napoli una cessione di 40 milioni di euro”.

