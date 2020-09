Fabrizio Romano: “Il Manchester City sta preparando una nuova offerta per Koulibaly”

La telenovela in casa Napoli, per quanto riguarda la cessione di Kalidou Koulibaly, non è ancora finita. I due club non hanno trovato ancora l’accordo per la cessione del senegalese, nonostante il tanto lavoro dell’agente del calciatore, Fali Ramadani e degli intermediari.

Le due società non si parlano direttamente, dopo il caso Jorginho, come confermato anche da De Laurentiis, ma potrebbero arrivare presto a un accordo.

Secondo il giornalista Fabrizio Romano, attraverso Twitter, il City sta preparando una nuova offerta per prendere l’ex Genk:

Il tweet di Fabrizio Romano

“Il Manchester sta preparando una nuova offerta per far firmare Kalidou Koulibaly. Il Napoli non accetterà meno di 75 milioni di euro [bonus inclusi] per vendere il proprio difensore centrale quest’estate.

Gli accordi personali dell’atleta sono già stati concordati con il Manchester City”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: