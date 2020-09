RAI – Fumata nera per Hysaj: distanza con il Napoli per il rinnovo. Per Koulibaly si è fatto avanti il PSG!

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dare aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

C’è da registrare una fumata nera per il rinnovo di Hysaj. Mario Giuffredi è partito con una richiesta d’ingaggio per Hysaj da 3 milioni, il Napoli è arrivato fino a 2,5 milioni netti per 5 anni con una variante: questo aumento sarebbe partito solo dal prossimo anno e il calciatore per questa stagione avrebbe dovuto guadagnare lo stipendio attuale (2 milioni, ndr). Qui c’è stato il primo stop al rinnovo.

Giuffredi ha contro rilanciato: ha chiesto al Napoli 2,6 milioni per il calciatore finché il club gioca in Europa League e 2,8 milioni con il Napoli in Champions League. L’offerta del Napoli è stata ovviamente inferiore e la trattativa si è fermata.

Per Veretout non ci sono particolari novità, ma il Napoli sa che la richiesta d’ingaggio del francese parte da 2,5 milioni di euro. Per Under-Milik: ci stiamo avvicinando ad una cifra cash da 10 milioni contro i 15 richiesti dal Napoli. Milik pare abbia dato disponibilità al trasferimento in giallorosso.

Per Koulibaly nessuno offrirà 80-90 milioni. De Laurentiis l’ha capito. Il giocatore ha un accordo da 12 milioni con il City e deve percepire anche un bonus d’addio dal Napoli da circa 1 milione. L’offerta del Manchester è di 60-65 milioni, ma in questi giorni è successa una cosa nuova. Leonardo ha chiamato il Napoli e ha chiesto di sapere quale sia la situazione per Koulibaly. Il PSG potrebbe presentare un’offerta superiore e poi magari mettersi d’accordo con il giocatore. Fin quando non ci saranno le firme, non diamo per fatto il passaggio al City, che resta la destinazione preferita da Koulibaly. Ma ora è certo: su Koulibaly si è mosso anche il PSG.

Meret? Il Napoli vuole confermarlo. In prestito andrà soltanto se qualcuno offrirà 7-8 milioni solo per il prestito secco. L’Inter potrebbe essere interessata per il prossimo anno.

Per Maksimovic il Napoli non va oltre i 2,2 milioni di euro di ingaggio. C’è l’interesse della Fiorentina che però deve presentarsi con almeno 15 milioni”.

