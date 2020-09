Il Cardinale Sepe Benedice il Napoli: “Abbiate fiducia in voi stessi. Giocate insieme, si vince di squadra”

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha benedetto il Napoli sul campo di Castel di Sangro. Nell’occasione ha rivolto alcune parole ai calciatori:

“Quest’anno le contingenze sono quelle che sono, ma mi sono chiesto ‘Come faccio a non andare a Castel Di Sangro per accompagnare la squadra?’. Tra l’altro il Vescovo di Sulmona è napoletano.

Abbiate fiducia in voi stessi. Giocate come sapete e vi sta insegnando il mister. Tutti insieme. Non vince il singolo, vince la squadra. Vince il Napoli. Vince l’Italia. Abbiamo bisogno della passione dei tifosi qui a Castel Di Sangro”.

Il Cardinale poi passa alla Benedizione augurando un in bocca al lupo al Napoli per la stagione che sta per cominciare.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: